"Berlin - Tag und Nacht": Darum kehrt Anne Wünsche aka BTN-Hanna zurück

"Berlin - Tag und Nacht": Hanna erfährt zwei Wahrheiten

Hanna ist der wohl einzige "Berlin - Tag und Nacht"-Charakter, der vor von Joes Gefängnis-Story nichts mitbekommen hat. Deswegen will sie vom WG-Papa auch wissen, warum er die ganze Zeit so komisch ist. Irgendwann fasst sich Joe endlich ein Herz und erzählt Hanna die ganze Geschichte. Ein absoluter Schock für seine Tochter! Hanna rennt weinend aus der WG, als sie mitbekommt, dass jeder davon wusste außer sie selbst. Doch das war nicht die letzte Bombe, die an diesem Tag platzen sollte.

David folgt Hanna und versucht mit ihr zu reden. Anstatt ihr zu helfen, ein wenig runterzukommen, hat er jedoch gleich die nächste krasse Nachricht für sie bereit und gesteht ihr, dass er ihr Halbbruder ist. Zu viel für Hanna, die darauf endgültig Abstand braucht und im Hausboot Unterschlupf sucht. Aber auch hier wusste jeder von Joes Prozess Bescheid. Wird das dem BTN-Liebling den Rest geben und sie direkt dazu veranlassen, Berlin wieder zu verlassen?

Das erfahren wir heute bei "Berlin - Tag und Nacht" ab 19 Uhr bei RTL 2.

