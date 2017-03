Bei „Berlin – Tag und Nacht“ ist Daniel bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Für die Fans war der Ausstieg von Daniel aka Angelo Carlucci ein heftiger Schock. Der Darsteller gehörte zu den absoluten Lieblingen der Serie. Nun feiert BTN-Daniel trotz Serientod ein Mini-Comeback!!

Für Miri brach eine Welt zusammen, als Daniel bei „Berlin – Tag und Nacht“ gestorben ist. Seinen Tod hat sie überhaupt noch nicht verkraftet. Auch ihr kleiner Sohn Ben Daniel kann ihr leider nicht genügend Kraft und Freude schenken – Miri fühlt sich hilflos und alleine. Sie leidet an einer postnatalen Depression.

Berlin – Tag und Nacht: Daniel überrascht Miri

Doch jetzt wartet eine riesen Überraschung auf Miri: Sie erhält einen Brief von Daniel aus dem Jenseits. Vor seinem Tod hatte der BTN-Liebling nämlich noch etwas für Miri vorbereitet. Was wird wohl in Daniel’s Brief stehen? Für Miri ist das alles zu viel – sie bricht zusammen. Wird sie die Botschaft von Daniel verkraften? Wie es mit Miri weitergeht, siehst Du in dieser Woche bei „Berlin – Tag und Nacht“ – immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL II.

Angelo Carlucci feiert also leider „nur“ in Schriftform sein BTN-Comeback.

