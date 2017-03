Berlin - Tag und Nacht Daniel: Alle Infos zum Unfall, Tod und Ausstieg

Berlin - Tag und Nacht Daniel gehörte zum Hauptcast der RTL II-Serie. Daniel ist bei Berlin - Tag und Nacht den Serientod gestorben. Am 9. Januar 2017 hatte er einen Verkehrsunfall in Berlin und ist an den schweren Verletzungen ums Leben gekommen. Mit Daniel‘s Tod bei Berlin - Tag und Nacht ist Schauspieler Angelo Carlucci aus der Serie ausgestiegen.

Berlin - Tag und Nacht: Das sind alle Charaktere und Darsteller

Berlin - Tag und Nacht Daniel: Alle Infos zum Unfalltod

Dieses schlimme Todes-Drama bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat niemand kommen sehen. Daniel Hegel ist am 9. Januar 2017 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Daniel war gerade auf dem Rückweg vom Flughafen. Er hatte sich nach dem Beziehungsstress mit Miri eine Auszeit in L.A. genommen. Bei seiner Rückkehr wollte er sich nun endlich mit Miri versöhnen und ihr sagen, dass er für sie und das Baby da sein möchte.

Doch Daniel ist nie beim Date mit Miri angekommen. Der Lehrer hatte einen Verkehrsunfall und wurde noch im Krankenhaus notoperiert. Doch seine Verletzungen waren zu schwer... Für die damals hochschwangere Miri war Daniel's Tod ein harter Schicksalsschlag. Seine Freunde und Familie werden ihn nie vergessen! Auch für alle BTN-Fans war der Serientod von Daniel ein krasser Schock.

Berlin - Tag und Nacht Daniel: Ausstieg

Zu Berlin - Tag und Nacht kann Daniel Hegel aka Angelo Carlucci wegen seines Serientods nicht zurückkehren. Ein Serien-Comeback bei BTN ist damit ausgeschlossen. Der Schauspieler plant aber viele, neue Projekte - es wird also nicht ruhig um ihn werden. Gerade erst überraschte Angelo Carlucci seine Fans mit einem Poetry-Text.

BTN: So heißen die Darsteller bei Instagram, Snapchat, Facebook & Youtube

Berlin - Tag und Nacht Daniel: Beziehungen

Ex-Freund von Nora/Jessica/Lou/Alessia/Miri

Ex-Affäre von Roxy

One-Night-Stand von Leni

Berlin - Tag und Nacht Daniel: Steckbrief

Style: Jeans, Boots, Shirt - absolut modisch, aber immer lässig-locker

Musik: Hip-Hop, R‘n‘B, Elektro - eigentlich ganz viel

Beruf: Lehrer

Traum-Beruf: ein eigener Skate-Shop in L.A.

Stärken: Verantwortungsbewusst, gelassen, herzlich