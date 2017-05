Berlin – Tag und Nacht: Comeback von Josephine Welsch aka Miri?

Josephine Welsch hat sich eine Auszeit genommen!

"Hey meine Lieben, ich muss es jetzt langsam bestätigen, die Zeit liegt erstmal hinter mir, ist eine ganze Menge passiert in der Rolle und auch privat, ich hoffe Ihr habt Verständnis, dass ich einfach erstmal eine Auszeit brauche...", bestätigte Josephine Welsch ihre Auszeit bei BTN. Sie hat nie davon gesprochen, dass sich nicht zurückkommen wird. Ist nun also Zeit für ein Comeback?

Auffällig ist auch, dass Miri in letzter Zeit immer wieder Gesprächsthema in der RTL 2 Serie ist. Der Charakter soll also nicht in Vergessenheit geraten. Zudem will das Portal kukksi von einem Insider erfahren haben, dass Josephine Welsch bald als Set von "Berlin - Tag und Nacht" zurückkehrt. Über das BTN-Comeback von Miri werden sich alle Fans riesig freuen!

"Berlin - Tag und Nacht" läuft immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL 2.