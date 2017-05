"Berlin – Tag und Nacht" Comeback: Alina ist zurück!

Bei "Berlin – Tag und Nacht" gibt es ein Comeback, über das sich die Fans freuen werden: Alina ist endlich zurück!

Nachdem es in der Haupt-WG bei BTN richtig viel Stress gab, ist Alina abgehauen. Die anderen Bewohner hatten sie rausgemobbt, da Alina Joe's Unschuld in Frage gestellt hatte. Bei der Polizei machte sie sogar eine Aussage, die ihren Kumpel schwer belastet hat. Doch nun ist Alina zurück und möchte ihre Fehler wieder gut machen. Nachdem ihre Freundin Greta von ihrem Ex-Freund bedroht wurde, ist Alina sofort nach Hause gekommen. Auch für Joe will die Berlinerin da sein!

Berlin - Tag und Nacht: Alina will zu Joe halten!

"Das finde ich super! Schön, dass Du wieder zurückgekommen bist und wieder da bist", freut sich eine Userin. Ein anderer Fan meint: "Ist völlig in Ordnung, wenn sich Alina bemüht ihren Fehler wieder gut zu machen. Ich hoffe sie kann Joe aus dem Knast holen. Jeder macht mal Fehler."

Ob Alina den anderen dabei helfen kann, Joe's Unschuld zu beweisen? Das wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Jedenfalls ist Alina wieder da, um Joe zu unterstützen. Wie die ganze Geschichte weitergeht, siehst Du immer montags bis freitags um 19 Uhr bei RTL II.

Berlin - Tag & Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab!

