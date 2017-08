Chameen Loca aka Jessi bei "Berlin - Tag und Nacht":

Chameen Loca hat "Berlin - Tag und Nacht" schon einmal verlassen. Erst Ende des Jahres (2016) machte sie Schluss mit der RTL II Serie. In einem YouTube-Video erklärte sie den Grund für ihren Ausstieg. "Ich bin wahnsinnig dankbar für die Erfahrung, die ich bei BTN sammeln konnte und bin jetzt bereit, mal zu schauen, was die Welt sonst noch für mich offen hält."

Doch als ihre Serienfigur Jessi davon erfahren hat, dass Joe unter Mordverdacht steht, ist sie kurzerhand wieder in Berlin aufgetaucht. Die meisten BTN Zuschauer haben sich riesig über das Comeback von Chameen Loca aka Jessi gefreut. Doch offenbar war dies nicht für länger geplant...

Berlin – Tag und Nacht: Chameen Loca aka Jessi steigt aus!

Denn Jessi geht nach Thailand und macht dort mit ihren zwei Brüdern Marcel und Timo eine Bar auf. So ist zumindest der Plan, denn bei BTN Jessi kann sich ja immer viel ändern. Am meisten wird Alessia sie natürlich vermissen - die beiden Freundinnen sind das BTN Dreamteam. Aber nicht nur in der Serie, auch im wahren Leben wird Jenefer Riili ihre Kollegin sehr vermissen, denn Jenefer und Chameen sind richtige BFFs.

Ist der Abschied von Chameen Loca aka Jessi jetzt endgültig? Das ist ungewiss! Chameen Loca könnte auch, ähnlich wie Anne Wünsche, eine immer wiederkehrende Gastrolle bekommen. Die Fangemeinde würde sich darüber sicher freuen. Doch nun müssen sie von Jessi bei "Berlin - Tag und Nacht" erst einmal Abschied nehmen.