"Berlin - Tag und Nacht": Betrügt Leon Milla?

Hä? Was ist da denn los? Leon träumt bei "Berlin - Tag und Nacht" offensichtlich von einer anderen Frau, was Milla mitbekommt. Die ist außer sich vor Wut und spricht schon von Betrug. Und natürlich lässt sie nicht locker, da sie unbedingt wissen möchte, an wen Leon in seinem Traum gedacht hat.

Er erklärt ihr ehrlich, dass er einen pikanten Traum von einer Stammkundin aus dem LA14 hatte. Das findet Milla so heftig krass, dass sie sich wütend bei Eule darüber auskotzt. Leon versucht währenddessen bei Jannes Unterstützung zu bekommen. Doch der lacht seinen Kumpel einfach nur aus. Er ist Leon also keine große Hilfe.

Am Abend will Milla wissen, wer diese Unbekannte ist und geht deshalb ins LA14. Was wird sie tun, wenn sie auf die Frau trifft? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".