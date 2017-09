Berlin - Tag und Nacht: Begeht Alessia bei BTN einen Mord?

Nach jeder Menge Streits brennt bei BTN-Alessia nun aber endgültig eine Sicherung durch. Bei einem erneuten Wortgefecht wird sie handgreiflich - ein fataler Fehler, der Lisa nun das Leben kosten könnte.

Berlin - Tag und Nacht: Alessia schubst Lisa die Treppen runter

David erwischt Alessia bei "Berlin - Tag und Nacht" dabei, wie sie mithilfe von Lisas Zahnbürste die Toilette reinigt - ihgitt!!! Das ist endgültig zu viel für ihn und er schreit sie an. Alessia ist daraufhin am Boden zerstört und zieht sich in ihr Zimmer zurück. Als Alina das Gespräch mit ihr sucht, scheint Alessia kurzzeitig zur Einsicht zu kommen. Jedoch nur so lange, bis ihr Lisa im Treppenhaus begegnet...

Als sie ihr zu nahekommt und erneut versucht ein klärendes Gespräch mit Alessia zu führen, schubst diese Lisa aus Wut die Treppen runter. Sie knallt hart auf und ist bewusstlos. Als sie Lisa dort liegen sieht, bereut sie selber, was sie getan hat. Nur keiner glaubt ihr. Lisa kommt sofort ins Krankenhaus. Wie schwer hat sie sich verletzt? Wird Alessia jetzt zur Mörderin? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

Bei Alessia brennt eine Sicherung durch RTL 2

