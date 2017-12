"Berlin - Tag und Nacht": Basti und Paula sprechen sich aus!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" ist Bastis Mutter in der Stadt. Sie möchte unbedingt, dass sich Basti und Paula aussprechen. Scheinbar will sie, dass die beiden wieder zusammen kommen. Ihr liegt noch ziemlich viel an der Beziehung der beiden.

Am Ende treffen Basti und Paula aufeinander. Doch das schlechte Gefühl, das Paula im Vorhinein hatte, hat sie nicht getäuscht. Das Aufeinandertreffen ist eine Katastrophe. Die Situation eskaliert. Basti lässt kein gutes Haar an seiner Ex und erklärt, dass auch sie Schuld an der Trennung hat: "Soll ich dich von sämtlicher Schuld freisprechen? Paula, zu einer Trennung gehören zwei! Du hast nicht mal gesehen, wie schlecht es mir geht!"

Bringt dieses Gespräch die beiden am Ende aber vielleicht doch wieder näher? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".

18. Dezember 2017

"Berlin - Tag und Nacht": Bastis Mutter kommt!

Mandy ist völlig fertig. Bei "Berlin Tag und Nacht" hat sich kurzfristig Bastis Mutter angemeldet. Sie möchte an Weihnachten vorbei kommen und Zeit mit ihrem Sohn verbringen. Total überrumpelt von der Situation macht sich Mandy große Sorgen: "Das ist unser erstes richtiges Kennenlernen und ich konnte mich nicht mal darauf vorbereiten. Was, wenn sie mich nicht mag und mich als Ehebrecherin abstempelt?"

Und schon bald soll sich Mandys Gefühl bestätigen. Denn als ihre Schwiegermutter in Spe endlich da ist, vergleicht die Mandy immer wieder mit Bastis Noch-Ehefrau Paula. Ein schönes gemeinsames Abendessen soll die Situation entschärfen. Doch als Mandy sich mit großer Mühe an die Vorbereitungen macht, wird schnell klar: Bastis Mutter kommt nicht.

Die ist einfach zu Paula gefahren, um mit ihr Zeit zu verbringen. Was führt sie im Schilde? Möchte sie alles daran setzen, um Basti und Paula wieder zusammen zu bringen? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".