Berlin - Tag und Nacht: Basti und Mandy vor Trennung?

Es waren wilde Wochen bei Berlin - Tag und Nacht: Basti hat sich von seiner Frau Paula für Mandy getrennt. Nach wochenlangem Hin und Her und Liebeschaos hat sich Basti schließlich für Mandy entschieden. Doch ob das wirklich die richtige Entscheidung war?

Berlin - Tag und Nacht: Basti und Mandy haben Streit

Basti überrascht Mandy bei "Berlin - Tag und Nacht" mit einem verspäteten Nikolausgeschenk. Doch sein Präsent löst nicht die erwartete Freude aus, denn Mandy ruiniert sich mit der Schokolade ihre teuren Stiefel. Basti hat eine andere Idee. Durch einen Ausflug in den Wald und das gemeinsame Weihnachtsbaumschlagen, möchte er seine Freundin besänftigen. Auch davon ist Mandy wenig begeistert. Sie hat keine Lust den ganzen Tag in der Natur herumzulaufen. Als Basti anmerkt, dass Paula nie so ein Theater gemacht hat, rastet Mandy aus. Werden sich die beiden wieder vertragen oder sind sie doch zu verschieden? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" bei RTL 2.

Alle Berlin - Tag und Nacht News - hier klicken