"Berlin - Tag und Nacht": Basti macht endgültig Schluss!

Als Basti gerade Feierabend machen möchte, bekommen er und Piet noch den Auftrag, die Steuerunterlagen vorzubereiten. Puh, na toll. Piet stimmt dem Auftrag zu und erklärt, dass das natürlich kein Problem ist und schnell erledigt wird.

Doch wer am Ende die ganze Arbeit erledigt (mal wieder) ist nur Basti. Piet verschwindet sogar einfach, nachdem er Basti einfach die unsortierten Unterlagen überlassen hat. Aus diesem Grund ist der natürlich stinksauer. Eigentlich wollte er jetzt auch Zeit mit Mandy verbringen, doch das fällt jetzt flach.

Und dann auch noch das: Plötzlich kommt auch noch Paulas Papa vorbei, der sich über Basti lustig macht. Jetzt ist der so richtig in Fahrt und möchte die Situation klären. Er will jetzt alles wieder in den Griff bekommen und alles mit Piet klären.

Doch was hat er vor? Wird es funktionieren? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr.