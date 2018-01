"Berlin - Tag und Nacht": Basti lässt seinen Chef blöd dastehen!

Basti möchte bei "Berlin - Tag und Nacht" beweisen, was er so drauf hat und zeigen, dass er mehr verdient hat. Aus diesem Grund verausgabt er sich in seinem Job und möchte seine Chefin so richtig beeindrucken. Doch das könnte jetzt nach hinten losgehen . . .

"Berlin - Tag und Nacht": Mandy stylt Basti um! Noch ist Basti völlig aus dem Häuschen. Er hat eine All-in-White-Party organisiert, die vor allem seine Chefin beeindrucken soll. Vor Piet möchte er die Veranstaltung allerdings geheim halten, da er damit rechnet, dass der ihm alles schlecht macht. Leider kommt Piet schnell dahinter und ist gar nicht begeistert davon, als er seine Mitarbeiter in weißen Klamotten sieht. Er fordert sie auf, sich so schnell wie möglich wieder umzuziehen. Doch Basti bietet ihm die Stirn und bleibt hartnäckig. Er glaubt an den Erfolg des Abends. Und tatsächlich: Die Gäste sind begeistert und amüsieren sich. Womit Basti nicht rechnet: Piet schafft es, obwohl er zu Beginn dagegen war und alles abbrechen wollte, alles so zu drehen, als wäre die Party allein seine Idee gewesen. Was für eine Frechheit! Findet auch Basti, der kaum mit der Situation klarkommt. Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht". Berlin - Tag und Nacht

Berlin Tag und Nacht

BTN

RTL 2

RTL II

TV Fernsehen © by WhatsBroadcast Anzeige Rekordpraktikanten im Handwerk Dschungelcamp 2018: Alle Kandidaten und News zur RTL-Show "Wahrheit oder Pflicht" - die besten Fragen und Aufgaben Bachelor 2018: Daniel Völz ist der neue Rosenkavalier! Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller BRAVO kommt zu Dir nach Hause! Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE!