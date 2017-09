Bei "Berlin - Tag und Nacht" schweben Nina und André auf Wolke 7. Die beiden genießen die Zeit zusammen. Vor allem seine Liebhaberqualitäten kommen bei Nina gut an. In der Vergangenheit hat André damit noch viele weitere Mädels erfreut. Und was in der Vergangenheit so gut geklappt hat, soll jetzt so weitergehen. . .

BTN Vorschau: Was wird aus Nina und André? Mal wieder ist BTN-Nina hin und weg von André. Das macht sie ihm auch immer wieder deutlich. Wenig später brechen die beiden zusammen mit Milla und Leon zum See auf. Hier erregt André große Aufmerksamkeit. Nina gefällt das nicht besonders. Die ist ganz schön sauer, als dann auch noch eine Ex-Flamme von André auftaucht und sich an ihn ranmacht. Die hofft, dass André und sie dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben. Doch der klärt schnell auf, dass er inzwischen vergeben ist. Gut für Nina. . . Doch dann wendet sich das Blatt. Plötzlich hat Milla die verrückte Idee, Andrés Penis zu klonen und daraus einen Dildo zu machen, den seine Verehrerinnen dann kaufen können. Nina ist entsetzt und bezeichnet diese Aktion sogar als Betrug. Kann Nina ihn von der Aktion abhalten oder kommt es zur Trennung? Wie es weitergeht und ob sich Andrés Penis tatsächlich verkauft, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht." Berlin - Tag und Nacht

Berlin Tag und Nacht

BTN

RTL 2

RTL II

TV Fernsehen © by WhatsBroadcast Anzeige Rekordpraktikanten im Handwerk VideoDays in Köln: Diese YouTuber kannst Du vor Ort treffen! Die Bachelorette 2017: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE!