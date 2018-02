"Berlin - Tag und Nacht": Alina wird Jackys Babysitterin!

Alina ist gerade ziemlich im Stress. Abgehetzt kommt sie im LA14 an, um die Getränkelieferung in Empfang zu nehmen. Als könnte der Tag nicht noch beschissener werden, bemerkt sie dann auch noch, wie zwei Jungs Jacky belästigen, die gerade total betrunken ist. Sie hat ihre Gefühle im Alkohol betäubt.

Und klar, was soll sie machen: Alina fühlt sich natürlich verantwortlich und greift ein, um die Typen von ihr fernzuhalten. Hätte sie allerdings gewusst, was jetzt auf sie zukommt, hätte sie vermutlich anders reagiert, denn ab sofort hat sie Jacky an der Backe. Alina nimmt sie am Ende sogar mit in die WG, damit sie sich dort ausnüchtern kann.

Während Alina ihrer Freundin Alessia später von ihrem furchtbaren Montag erzählt, schleicht sich Jacky aus der Wohnung. Ihr ist die ganze Sache ziemlich peinlich. Dabei vergisst sie allerdings ihre Jacke und ihr Handy. Bedeutet, sie muss auf jeden Fall noch mal zurück. Wie unangenhem . . .

