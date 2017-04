Alina arbeitet bei Berlin - Tag und Nacht vor allem in Joes Werkstatt. Vorher war sie vor allem in der Gastronomie tätig: In London und Berlin führte sie eine Imbissbude, sie war Miteigentümerin des Hausboots und ehemalige Besitzerin der Kneipe "Flieger". Außerdem bot sie für eine Zeit Telefonsex an.

Kennst Du schon diese 5 Fakten zu Berlin - Tag und Nacht-Alina?

Alina Schmitts ist eine von nur drei aktiven BTN-Stars (neben Joe und Fabrizio), die seit der ersten Folge zu sehen sind

Die besten Freunde von Alina bei Berlin - Tag und Nacht sind Joe, Ole und Fabrizio

Ihre Hobbies sind Musik, feiern, Klavier spielen und an Autos herumschrauben

Ihre Lieblingsmusik ist Rock

Alina kommt ursprünglich aus Bottrop

