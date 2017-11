"Berlin - Tag und Nacht": Alessia wird geschlagen!

Sofort macht sie sich auf den Weg zu David, um sich zu entschuldigen. Alessia beschließt, den Webcam-Job aufzugeben und unterzutauchen. Daraufhin nimmt Alessia Natalie in die Mangel, sodass diese ihr verrät, wo Gerrit ihre Wertsachen versteckt hat. Doch bevor Alessia abhauen kann, kommt Gerrit ihr in die Quere. Er packt sie: "Du gehst nirgendwo hin. Du gehörst jetzt mir, verstanden?", droht er. Es kommt sogar zu einem Schlag in Alessias Gesicht...

Gerrit wird Alessia gegenüber handgreiflich! RTL 2

Wird Alessia aus Gerrits Fängen entkommen können? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

