"Berlin - Tag und Nacht": Alessia will nicht mehr!

Alessia mag ihren Job im Body Burn. Sie ist ziemlich happy damit. So ein bisschen mehr Karriere würde sie allerdings schon gern noch machen. Im Body Burn ist das schwer möglich. Das wird ihr noch einmal besonders vor Augen gehalten, als Kursteilnehmerin Helena mit einer teueren Luxustasche im Body Burn aufschlägt.

Alessia würde sich so einen Luxus auch gern leisten können. Doch dieser Lifestyle wird einem nicht einfach so geschenkt. Als Helena den Kurs verlassen muss, weil ständig ihre Chefin anruft, nimmt Alessia die Tasche an sich. Erst jetzt merkt sie, dass sich darin ein Hund versteckt. Alessia bringt Helena die Tasche, bevor die gedankenverloren das Gelände verlässt.

Der Hund gehört Helenas Chefin, die Besitzerin eines angesagten Berliner Fashion-Showrooms ist, und beinah hätte sie den Kleinen im Body Burn vergessen. Als Alessia mit Helena spricht, bietet die ihr spontan einen Job auf der Fashion Week an. Alessia sagt begeistert zu. Sie hat Lust auf Mode und das Geld.

Doch am Abend brennen ihr unerwartet alle Sicherungen durch. . . Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht".