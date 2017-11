Berlin - Tag und Nacht: Alessia macht Schluss!

Bei "Berlin - Tag und Nacht" lief es für Alessia in den letzten Wochen absolut nicht nach Plan. Das Liebesdrama mit David nagt immer noch an ihr. Jetzt will sie Berlin sogar verlassen und gemeinsam mit Matti nach Mailand ziehen. Vorher möchte sie aber noch einmal bei ihren WG-Freunden vorbeischauen und beweisen, dass sie alles wieder unter Kontrolle hat. Doch das ist in Wirklichkeit überhaupt nicht der Fall...

"Berlin - Tag und Nacht": Alessia verlässt die WG! Berlin - Tag und Nacht: Alessia sägt Matti ab Alessia startet bei "Berlin - Tag und Nacht" voller Elan in ihren letzten Tag in der Hauptstadt und stattet auch der WG einen letzten Besuch ab. Sie glaubt, dass Thema David und Lisa endlich hinter sich gelassen zu haben und möchte ihren alten Freunden zeigen, dass sie ab sofort alleine klarkommt. Es dauert jedoch nicht lang bis Alessia sich eingestehen muss, dass sie sich nur etwas vorgemacht hat. Bei einem letzten Gespräch mit David merkt Alessia, wie sehr sie ihn noch liebt - obwohl dieser endgültig mit ihr abgeschlossen hat: "Und nach all dem was passiert ist, wünsche ich mir wirklich für dich, dass das alles so klappt und dass du einfach mit Matti zufrieden wirst und du glücklich bist und dass du echt ein cooles Leben dort führst", sagt David zum Abschied. Gekränkt von der erneuten Zurückweisung geht Alessia zu Matti und erzählt ihm die schonungslose Wahrheit: "Ich liebe dich nicht, Matti. Und ich habe dich nie geliebt", gesteht sie ihrem Freund. Matti bricht daraufhin alleine nach Mailand auf - und Alessia steht bei "Berlin - Tag und Nacht" auf einmal vor dem großen Nichts: Sie hat keinen Freund und keine Wohnung mehr. Wie geht es für Alessia bei BTN weiter? Das erfahren wir diese Woche täglich ab 19 Uhr auf RTL 2. Alle BTN News - hier klicken! Berlin - Tag und Nacht

Berlin Tag und Nacht

BTN

RTL 2

RTL II

Star News

TV Fernsehen © by WhatsBroadcast Anzeige Rekordpraktikanten im Handwerk "Wahrheit oder Pflicht" - die besten Fragen und Aufgaben Die Bachelorette 2017: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE!