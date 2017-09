Alessia hat bei "Berlin - Tag und Nacht" einfach kein Glück in der Liebe. Mit ihrem Schwarm David will es einfach nicht klappen. Um ihn zu vergessen, traf sie sich in letzter Zeit mit Matti - doch auch dieses Verhältnis scheint eher von einseitigen Gefühlen geprägt zu sein. Deswegen spricht die BTN-Beauty jetzt Klartext mit ihrem "David-Ersatz".

Berlin - Tag und Nacht: Alessia will immer noch David

Die "Berlin - Tag und Nacht" Crew ist total euphorisch wegen des Tanzevents im Body Burn - außer Alessia. Sie ist traurig, denn es scheint ausgeschlossen, dass David sie zum Tanz bittet. Um sich abzulenken, stürzt sich Alessia in die Arbeit mit Matti. Als sie ihm erzählt, dass sie keinen Tanzpartner hat, bietet er sich sofort an. Widerwillig lässt Alessia sich darauf ein – doch sie merkt schnell, dass er kein Talent hat. Sie schreit ihn an und macht ihm deutlich, dass sie nichts für ihn empfindet.

„Wie soll ich uns auch eine Chance geben, wenn da nichts zwischen uns ist. Da ist gar keine Leidenschaft, da ist kein Feuer, gar nichts. Ich kann nichts erzwingen Matti, das musst du verstehen!“, sagt Alessia zu Matti. Autsch! Doch mit wem wird die BTN-Beauty nun am Tanzwettbewerb teilnehmen? Das erfahren wir ab 19 Uhr bei "Berlin - Tag und Nacht" auf RTL 2.

