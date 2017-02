Berlin – Tag & Nacht: Anne Wünsche aka Hanna kommt zurück!

5. Dezember 2016

Plant Anne Wünsche schon eine Rückkehr?

Ist es jetzt endlich so weit? Kommt Anne Wünsche aka Hanna jetzt doch endgültig wieder zurück zu "Berlin - Tag & Nacht"?

Im Mai 2016 ist Anne Wünsche schon einmal in die WG zurückgekehrt. Nach wenigen Wochen stieg sie allerdings wieder aus. Und was passiert als Nächstes? Kommt es doch wieder zu einem Comeback? Und wie geht es mit Hanna weiter?

Die überraschende Antwort bekommst Du im Video!

05. September 2016

Alle Fans hatten sooo lange auf ein BTN-Comeback von Anne Wünsche gewartet. Und im Mai war es endlich soweit! Hanna kehrte zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurück. Allerdings nur für wenige Wochen, denn dann stieg die Darstellerin wieder aus der Serie aus.

Plant Anne Wünsche ein erneutes TV-Comeback?

Aber war das jetzt endgültig, oder kann sich Anne ein erneutes Comeback vorstellen? „Wenn man mich fragt, würde ich nicht nein sagen – allerdings unter der Voraussetzung, dass es nicht dauerhaft ist”, erklärte Anne Wünsche dem Portal kukksi am Wochenende auf der Glossycon in Berlin. Schon vor kurzem verriet sie uns, dass sie wegen ihrer Kinder nicht mehr dauerhaft in einer TV-Serie mitspielen möchte.

Trotzdem ist Anne Wünsche nicht abgeneigt davon, immer mal wieder als Hanna bei BTN für Wirbel zu sorgen. Das hört sich doch richtig gut an! Ist vielleicht schon ein Comeback in Planung? Wir würden es zumindestens MEGA finden, wenn Anne bald zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurückkehren würde.

30. Mai 2015

So geht's mit Anne Wünsche aka Hanna weiter!

Alle „Berlin – Tag & Nacht“ Fans haben ewig auf diese Nachricht gewartet: Anne Wünsche kehrt endlich in die Serie zurück. Wohoooo! Wegen ihrer zweiten Schwangerschaft hatte Anne die RTL 2 Serie erneut verlassen, ein Comeback aber nie ausgeschlossen. Denn die Crew ist wie ihrer zweite Familie – mit vielen Kollegen ist sie auch gut befreundet. Und jetzt ist es endlich soweit: bereits in dieser Woche feiert sie ihr TV-Comeback als Hanna.

Ist Hanna noch mit Robin zusammen?

Seit ihrem Ausstieg lebt Hanna mit Robin und Tochter Joanna in Spanien. Jetzt wollte das Pärchen ihre Liebe mit einer Hochzeit besiegeln. Davon war Krätze überhaupt nicht begeistert, der nicht nur Hannas bester Freund ist, sondern auch noch Gefühle für sie hegt. Doch plötzlich kommt sowieso alles ganz anders, denn Hanna hat sich in einer Kurzschlussreaktion von Robin getrennt – die Hochzeit fällt aus!

Aber wie geht es nach der geplatzten Hochzeit weiter? Zieht Hanna nun endgültig nach Berlin zurück? Das zeigt RTL 2 diese Woche bei „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr.

5. Mai 2016

Anne Wünsche aka Hanna ist zurück!

Aaaah, wie toll! Darauf haben alle Fans ewig gewartet: Hanna ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ zurück – zumindest auf der BTN-Facebook-Seite.

Dort postete sie mit ihrem Seriennamen Hanna ein Foto von sich und ihrer Tochter. Dazu schrieb sie: „Liebe Grüße aus Barcelona! Wir wünschen dir einen tollen Männertag Papa/Opa Joe!! Und allen anderen natürlich auch. Hanna + Joanna.“

Auch in der Serie ist Anne Wünsche wieder präsent, auch wenn sie noch nicht wieder in Berlin zu sehen war. Denn sie will ihren Liebsten Robin heiraten und hat ihre besten Freunde Schmidti und Krätze nach Barcelona eingeladen. Das kann für Anne Wünsche ein baldiges BTN-Comeback bedeuten, denn wie wir wissen, waren einige der Darsteller vor zwei Monaten auch zusammen in Barcelona unterwegs. Wurden dort also wirklich Szenen für die Serie gedreht? Wir sind gespannt wie es weiter geht. Das zeigt RTL 2 täglich um 19:00 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht".