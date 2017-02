BTN-Miri Baby: So dramatisch wird die Geburt!

20. Dezember 2016

BTN: Werden Daniel & Miri wieder ein Paar?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ herrscht mal wieder ein Liebeschaos! Nachdem die fiese Baby-Lüge von Miri aufgeflogen ist, hat sich Daniel von ihr getrennt. Miri war am Boden zerstört, weil sie in Daniel ihren Traummann sieht. Doch zu Miris Glück hat sich zumindest Krätze (der leibliche Vater des Babys) bereit erklärt, das Kind mit Miri aufzuziehen.

Nun könnte es aber ein überraschendes Liebes-Comeback von Miri und Daniel geben. Denn in den letzten Tagen haben sich die Zwei wieder öfter getroffen. Flammt die alte Liebe wieder auf? Daniel scheint tatsächlich wieder Gefühle für seine Ex-Freundin zu haben. Aber gibt er Miri nach ihrer Aktion wirklich eine zweite Chance? Wie es weitergeht, zeigt RTL II montags bis freitags um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

25. Oktober 2016

So soll das BTN-Baby von Miri & Krätze heißen?

Inzwischen wissen bei „Berlin – Tag & Nacht“ eigentlich alle, dass Miris Kind nicht von Daniel, sondern von Krätze ist. Für die Männer war diese Nachricht ein großer Schock! Daniel konnte Miris Babylüge nicht fassen und auch Krätze fühlte sich komplett verarscht. Doch der hat seine Meinung mittlerweile geändert und möchte für das Kind da sein!!!=)

Die Ultraschallbilder seiner Tochter haben ihn in eine totale Euphorie versetzt. Nun träumt er schon von der Zukunft und dabei erscheint ihm der perfekte Name für das Kind: Hertha – wie Hertha BSC! Krätze ist von dieser Idee vollkommen überzeugt und möchte Miri davon überzeugen. Aber wird Miri ihre Tochter wirklich Hertha nennen? Und wird Daniel ihr doch nochmal verzeihen? Wie die chaotische Situation weitergeht, zeigt RTL II heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

13. Oktober 2016

Ist Miri jetzt obdachlos?

Bei Miri von „Berlin – Tag & Nacht“ sitzt der Schock tief! Die Lüge über die Vaterschaft ihres Kindes ist nämlich aufgeflogen! Inzwischen wissen sowohl Krätze, als auch Daniel, dass in Wahrheit Krätze der Vater des Babys ist. Daraufhin sind beide Männer komplett ausgerastet! Von der krassen Neuigkeit erfahren jetzt auch noch die anderen WG-Bewohner, denn Daniel lässt dort die Bombe platzen!

Er kann Miri einfach nicht mehr ertragen und macht sie vor ihren Freunden total fertig. Als Leon und Milla ihn beruhigen wollen, erzählt er von der Vaterschafts-Lüge. Auch Milla kann es nicht fassen, dass Miri so eine miese Masche abgezogen hat. Aber wo soll die schwangere Miri jetzt hin? Ist sie etwa obdachlos?

Kann Daniel Miri die Lüge verzeihen?

Daniel muss den Schock jetzt erst einmal verarbeiten, schließlich ist er nur wegen dem Baby wieder mit Miri zusammengekommen. Er hat sich so auf die gemeinsame Zukunft gefreut und nun ist die Seifenblase zerplatz. Ob er Miri das verzeihen kann, wird sich wohl in den nächsten Wochen zeigen.

Aber wo wird Miri jetzt erst einmal wohnen? Das zeigt RTL II heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

10. Oktober 2016

Geht BTN-Daniel seinre Freundin Miri fremd?

Miri von „Berlin – Tag & Nacht“ ist schwanger! Allerdings erwartet sie kein Kind von Daniel (wovon derzeit alle ausgehen), sondern von Krätze. Doch bisher hält sie das noch geheim! Ihre Beziehung mit Daniel ist also auf einer krassen Lüge aufgebaut.

Die Blondine ist dennoch total happy, dass sie das Kind gemeinsam mit Daniel aufziehen wird. Doch in den letzten Tagen hat sich ihr Freund seltsam verhalten. Er hatte kaum noch Zeit und musste selbst am Wochenende angeblich arbeiten. Miri glaubt, dass mehr dahinter steckt. Als Daniel von einer „Mareike“ angerufen wird und mit dem Handy ganz schnell verschwindet, macht sie sich Sorgen. Betrügt Daniel Miri etwa?

Was dahinter steckt, erfährst Du heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

7. September 2016

Werden Miri und Daniel wieder ein Paar?

Obwohl Daniel und Miri von „Berlin – Tag & Nacht“ noch nicht wieder fest zusammen sind, gehen sie das Thema „Baby“ jetzt gemeinsam an. Denn Daniel glaubt der Vater von Miris Kind zu sein, dabei ist es in Wahrheit Krätze. Doch DAS versucht Miri zu verheimlichen!

Außerdem hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es mit ihr und Daniel wieder etwas werden könnte. Und wie es aussieht, hat sie da nicht ganz unrecht… denn Daniel hat sie jetzt plötzlich wieder geküsst.

Werden Miri und Daniel wieder ein Paar?

Um sich seinen Gefühlen klar zu werden, fragt Daniel Miri außerdem nach einem Date. Uuuuh, das hört sich doch ganz gut an. Werden die beiden jetzt wieder ein Paar? Für das Baby wäre das auf jeden Fall toll! Wie es weitergeht, zeigt RTL II diese Woche um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

19. Juli 2016

Wird Miri das Baby von Daniel abtreiben?

Es ist tatsächlich wahr: Miri ist schwanger! Doch leider nicht von Daniel, wie sie gehofft hatte, sondern von Krätze. Mit dem ist sie nach dem Beziehungs-Aus mit Daniel nämlich nochmal in der Kiste gelandet und das hat jetzt Konsequenzen…

Doch Miri kann sich nicht vorstellen mit Krätze ein Baby zu bekommen. Die Blondine denkt deshalb sogar darüber nach das Baby abzutreiben. KRASS! Ihre Freundin Emmi versucht sie davon abzuhalten, aber wie wird sich Miri entscheiden? Ob sie das Baby wirklich abtreibt, zeigt RTL 2 täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“ .

11. Juli 2016

Ist Miri von Daniel schwanger?

Für Miri war es bei „Berlin – Tag & Nacht“ gerade wirklich nicht leicht. Die Blondine ist noch immer bis über beide Ohren in Daniel verknallt, doch der will nach dem Beziehungs-Aus mit Alessia erst einmal seine Freiheit genießen. Trotzdem landeten die beiden im Bett… ist daraus nun etwa ein Kind entstanden? Das wäre echt zu krass! Allerdings sieht man in der aktuellen Vorschau, dass Miri angeblich schwanger ist.

Erwartet die Blondine also wirklich Nachwuchs oder ist die Schwangerschaft vielleicht bloß ein Fake, um Daniel an sich zu binden? Wenn letzteres der Fall ist, wäre das wirklich die schlechteste Idee, die Miri je hatte. Denn Daniel wird von einem Baby sicher nicht begeistert sein…

Was es mit der Schwangerschaft wirklich auf sich hat, zeigt RTL 2 diese Woche täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

