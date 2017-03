Inhalt

1. Berlin - Tag und Nacht: Die echten Drehorte

2. Berlin - Tag und Nacht App: Noch mehr Infos zu den Darstellern

3. Berlin - Tag und Nacht Bewerbung: So kannst Du Dich fürs Casting bewerben

Berlin - Tag und Nacht: Die echten Drehorte der RTL 2-Serie

Seit 2011 läuft die Serie „Berlin – Tag & Nacht“ auf RTL 2 und zeigt, was in der Hauptstadt so abgeht. Ole, Fabrizio, Peggy, Joe & Co. gehören zu den Urgesteinen des Formates und begeistern die Zuschauern mit schönen und dramatischen Geschichten aus der „geilsten WG in der coolsten Stadt“ Deutschlands.

Aber wo spielt BTN eigentlich in Berlin? InTouch Online hat die Drehorte der beliebten Soap herausgefunden, wo sie sich befinden und welche Haltestellen in der Nähe liegen.

Viel Spaß beim „Follow BTN around“:

Kreuzberg und Friedrichshain

Das ist die Oberbaumbrücke in Kreuzberg. © Oliver Stangl

Hier liegen die meisten Locations von „Berlin – Tag & Nacht“: in Kreuzberg und Friedrichshain. Rund um die Oberbaumbrücke sind verschiedene Drehorte verteilt, allerdings wurde auch schon auf der Brücke selbst oft gedreht.

Die beliebte WG

Hier liegt die coolste WG. © Oliver Stangl

Was wäre BTN ohne die beliebte WG? Sie ist der Dreh-und Angelpunkt der Serie und wird von vielen Bewohnern, neben WG-Papa Joe, bewohnt. Die WG befindet sich in einem alten Backsteinhaus und liegt in der Falckenstraße 48. Haltstelle: U-Bahnhof Schlesisches Tor.

Auch im Hinterhof wird viel gedreht. © Oliver Stangl

Das Hausboot

Das Hausboot ist Krätze's und Schmidti's Ein und Alles! © Oliver Stangl

Das Hausboot von Krätze und Schmidti ist Kult. Es gehört zu den wichtigsten Drehorten von „Berlin – Tag & Nacht“ und auch hier haben sich schon eine Menge Dramen abgespielt. Das Hausboot ist ganz easy zu finden, denn direkt nebenan befinden sich die MTV-Studios. Es liegt in der Stralauer Allee 6/7. Haltestelle: Osthafen mit der Buslinie 347 und in der Nähe befinden sich die U-Bahnhaltestellen Schlesisches Tor und Warschauer Straße.

Der Club das "Matrix"

Hier wird viel gefeiert, gearbeitet und gestritten. © Oliver Stangl

Das Matrix ist einer der bekanntesten Clubs in Berlin. Hier gehen alle WG’ler der Serie oft feiern und einige von ihnen arbeiten sogar dort, wie Piet, Basti und Leon. Deshalb wird im Club tagsüber auch oft gedreht. Aber auch in ihrer Freizeit sind die BTN-Stars gerne mal im Matrix feiern. Der Club hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Haltestelle: S- und U-Bahnhof Warschauer Straße und Ostkreuz. Adresse: Warschauer Straße 18.

Die Schnitte

Die "Schnitte" ist Paulas zweites Zuhause. © RTL 2

Die „Schnitte“ ist der Friseursalon von Paula, der auch in Kreuzberg liegt. Haltestelle: U-Bahnhof Platz der Luftbrücke oder die Bushaltestellen Jüterbogerstraße oder Marheinekeplatz. Adresse: Friesenstraße 21.

Classic Tattoo Berlin

Das Tattoo-Studio dient als festes Motiv bei BTN. © Oliver Stangl

Das Tattoo-Studio von Daniel Krause gibt es auch in Wirklichkeit. Es wird nicht nur für „Berlin – Tag & Nacht“, sondern auch für weitere TV-Produktionen genutzt. Der Drehort befindet sich in der Nähe vom Alexanderplatz im Stadtteil Mitte. Haltestelle: U- und S-Bahnhof Alexanderplatz. Adresse: Dircksenstraße 88.

Das Loft von Piet

Das Loft von Piet liegt in einem Hinterhof in Kreuzberg. Früher gehörten die dort ansässigen Gebäude zu einem Industriegelände. Haltestelle: U-Bahnhof Schönleinstraße und Kottbusser Tor. Adresse: Paul-Lincke-Ufer 34.

Waschstraße R3

Der Arbeitsplatz von Krätze und Schmidti ist ein Waschsalon, der sich ganz in der Nähe vom Hausboot befindet. Haltestelle: U-Bahnhof Warschauer Straße oder Frankfurter Tor. Adresse: Modersohnstr. 17 – 29.

Joe’s Werkstatt

Was wäre Joe ohne seine KFZ-Werkstatt? Die gehört einfach zu ihm dazu, aber auch Fabrizio verdient dort sein Geld. Haltestelle: Görlitzer Bahnhof. Adresse: In der Nähe vom Görlitzer Bahnhof.

Die Kneipe von Siggi

Die Kneipe von Siggi, ein alter Freund von Joe, kommt zwar wirklich nicht oft vor, gehört trotzdem zu BTN dazu. Haltestelle: U-Bahnhof Samariterstraße. Adresse: Mainzer Straße 15.

Pizzeria Ledi

In der Pizzeria hat Fabrizio zu Beginn gearbeitet, bevor er in die KFZ-Werkstatt gewechselt ist. Die Location kommt bei BTN sehr selten vor, dafür ist der Ort zu einem beliebten Treffpunkt von Fans geworden. Haltestelle: S-Bahnhof Lichtenberg. Adresse: Weitlingstraße 28.

Berlin - Tag und Nacht App: Noch mehr Infos zu den Darstellern

Berlin - Tag und Nacht gibt es tatsächlich auch als App. Die RTL 2-Serie bietet ihre App sowohl für iOS als auch für Android an. Und auch mit dem iPad kannst Du Dir die Berlin - Tag und Nacht App herunterladen. Natürlich ist sie komplett kostenlos!

In der App kannst Du Dich nicht nur mit Leuten und Freundne über Deine Lieblings-Darsteller Krätze, Eule, Miri oder Peggy, austauschen - sondern auch chatten. Das Coolste allerdings: Du kannst die aktuelle Berlin - Tag und Nacht Folgen sehen - auch von unterwegs. Mega!

Hier kannst Du Dir die Berlin - Tag und Nacht App für iOs runterladen.

Hier kannst Du Dir die Berlin - Tag und Nacht App für Android downloaden.

Berlin - Tag und Nacht Bewerbung: So kannst Du Dich fürs Casting bewerben !

Berlin - Tag und Nacht sucht quasi das ganze Jahr nach neuen Darstellern für die RTL 2- Serie. Du kannst Dich also jederzeit bewerben! Und die Bewerbung läuft sogar ganz easy ab. Fülle einfach dieses Formular hier aus und schon wirst Du mit ein bisschen Glück zum kostenlosen Casting eingeladen.

Für das Formular brauchst du nur folgende Infos:

5 Fotos von Dir

Deine Kontaktdaten

Ein paar Angaben zu Deiner Person

Nach dem Abschicken des Formulars bekommst Du eine Bestätigungs-Mail. Und schon erhältst Du mit ein bisschen Glück die Einladung zu Deinem Berlin - Tag und Nacht Casting!

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: