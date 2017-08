BTN-Basti aka Martin Wernicke zeigt seine Freundin!

Bei BTN-Basti geht es im Liebesleben gerade sehr chaotisch zu. Er steckt in einer Ehekrise mit Paula und hat sie auch noch mit Mitbewohnerin Mandy betrogen. Darsteller Martin Wernicke hingegen schwebt im echten Leben auf Wolke 7. Der Darsteller und seine hübsche Freundin feierten gestern ihren ersten Jahrestag. Dazu postete er dieses süße Bild auf Instagram. Wir wünschen alles Liebe! <3

1 Jahr pure Liebe 🖤 #anniversary #goals #purelove @ooniversum Ein Beitrag geteilt von Martin Wernicke (@martin.wernicke.official) am 22. Aug 2017 um 11:39 Uhr

Die Hochzeit von Basti und Paula bei „Berlin – Tag & Nacht“ war das RTL II-Highlight im vergangenen Jahr. Die beiden Serienfiguren schweben aktuell auf Wolke Sieben und sind endlich glücklich verheiratet. Nachdem sie ein paar krasse Niederschläge ertragen mussten, hat sich das Paar dann doch das Ja-Wort gegeben. Nun leben sie ihren Traum als Ehepaar!

Ist BTN-Basti im wahren Leben vergeben?

Auch im echten Leben läuft es in Sachen Liebe bei BTN-Basti aka Martin Wernicke rund. Bei Facebook postete der Darsteller in den letzten Wochen einige Bilder mit einer hübschen Frau an seiner Seite.

Zu dem Foto, auf dem Martin Wernicke offensichtlich ein Lied auf dem Klavier spielt, schreibt er: „Nur für Dich mein ‚Herz‘.“ Aaaaah! Wie romantisch! Auch privat scheint der TV-Star auf Wolke Sieben zu schweben. Mit der hübschen Blondine hat Martin auch zusammen Silvester gefeiert. Die Fans freuen sich über die süßen Liebesschnappschüsse der beiden und wünschen dem Paar viel Glück.

Auch wenn BTN-Basti die junge Dame noch nicht offiziell vorgestellt hat, kann man davon ausgehen, dass die beiden ein Paar sind. <3