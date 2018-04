Bella Thorne: Superreich dank Instagram

Schauspielerin Bella Thorne ist mit nur 20 Jahren Millionenschwer. Nicht zuletzt durch ihren neusten Kinofilm "Midnight Sun" hat die Amerikanerin sich ein goldenes Näschen verdient. Doch Bella hat noch eine ganz andere Einnahmequelle, wie sie jetzt in einem Interview mit der "Vogue" verriet: Instagram!

Bella Thorne: Tausende von Euro für einen Insta-Post

Bella Thorne ist schon lange nicht mehr nur Schauspielerin, sondern auch Influencerin: Sie hat 17,4 Millionen Abonnenten auf Instagram - Tendenz steigend. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Hollywood-Star auf ein einzelnes Foto schon mal über eine Million Likes bekommt. Das ist nicht nur gut für Bellas Ego, sondern damit verdient sie auch richtig Asche! In einer Doku der "Vogue" verriet die 20-Jährige jetzt, dass sie für ein einziges Posting schon mal 52.000 Euro kassiert. Für eine Insta-Story bekommt sie zwischen 8.000 und 16.000 Euro!

Link in bio for og collection Ein Beitrag geteilt von BELLA (@bellathorne) am Apr 6, 2018 um 11:34 PDT

Instagram als Job

Wie sie der "Vogue" verriet, nimmt Bella ihre Influencer-Aufgabe sehr ernst: „Instagram ist 100% ein Job für mich. Ich habe mit 18 Jahren angefangen und knapp eineinhalb Jahre später habe ich mir dieses Haus gekauft. Alles von Social Media.“ Ganz schön krass, was durch ein paar Fotos innerhalb kurzer Zeit alles möglich ist! Natürlich geht das aber nicht mit jedem beliebigen Pic - Bella versteckt in den Posts Werbung, um Kohle zu verdienen. Aber das würden für diese krasse Bezahlung wohl die meisten in Kauf nehmen ;)