Bella Thorne Bilder: Ihr Ekeltagebuch

Sie ist schon lange nicht mehr das süße Disney-Girl aus "Shake It Up"! Und das zeigt Bella Thorne in Bildern auf Instagram, Twitter und Co. gerne.

Halbnackt, mit bunten Haaren und krassen Outfits – so präsentiert sich die 20-Jährige aktuell am liebsten in der Öffentlichkeit. Und es ist ihr total egal, was andere davon halten. Diss-Kommentare oder Läster-Attacken über ihre Pics ignoriert die Sängerin und Schauspielerin eiskalt. Aber nicht immer geht das gut! Gerade erst hat Bella verraten, dass sie vor ein paar Jahren wegen eines Bikini-Pics fast von Disney gefeuert wurde.