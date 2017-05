Bachelorette Kandidaten: Alle Infos zu den Teilnehmern 2017

Was wäre die Bachelorette ohne ihre Kandidaten? Auch 2017 verteilt eine hübsche Junggesellin wieder Rosen bei RTL. Jessica Paszka steht als weibliches Pendant zum Bachelor bereits fest - und langsam kommen auch Infos zu den 22 Bachelorette Kandidaten ans Licht.

Bachelorette Kandidaten: Erster Hottie steht fest

Der erste Bachelorette Kandidat in der neuen Staffel soll, laut InTouch, Michael Bauer sein. Der 27-Jährige mit dem Mega-Sixpack belegte bei der Wahl zum Mr. Germany einst den zweiten Platz und kickte auch schon relativ erfolgreich in der B-Jugend von 1860 München sowie der A-Jugend vom FC Augsburg. Der erste der Bachelorette Kandidaten 2017 hat also schon mal einiges auf dem Kasten - und macht natürlich auch bei Instagram eine seeehr gute Figur ;)

Good Night 😉✌️ #body #malemodel #muscle #fit #fitfam #underwearmodel #sixpack Ein Beitrag geteilt von MICHAEL BAUER (@magic90mike) am 12. Mär 2017 um 14:44 Uhr

Die Bachelorette 2017 kann sich auf einiges gefasst machen. Wenn das mit den Kandidaten so weitergeht, wird das am Ende eine ganz schwierige Entscheidung... ;)

Die Bachelorette Kandidaten kämpfen ab dem 14. Juni auf RTL um das Herz (und die Rosen) von Jessica Paszka.