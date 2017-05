Die Kandidaten für "Die Bachelorette" stehen fest! Auch 2017 verteilt eine hübsche Junggesellin wieder Rosen bei RTL und 20 Single-Männer stellen sich zur Verfügung. Jessica Paszka geht auf die Suche nach ihrem Traummann - Hier erfährst Du alle Infos über die 20 Bachelorette Kandidaten.

Die Bachelorette Kandidaten: Michael Bauer ist der erste Hottie

Der erste Bachelorette Kandidat in der neuen Staffel soll, laut InTouch, Michael Bauer sein. Der 27-Jährige mit dem Mega-Sixpack belegte bei der Wahl zum Mr. Germany einst den zweiten Platz und kickte auch schon relativ erfolgreich in der B-Jugend von 1860 München sowie der A-Jugend vom FC Augsburg. Der erste der Bachelorette Kandidaten 2017 hat also schon mal einiges auf dem Kasten - und macht natürlich auch bei Instagram eine seeehr gute Figur ;)

Die Bachelorette Kandidaten 2017:

Und es wird noch heißer... Jessica Paszka kann sich auf sexy Single-Männer freuen!

Heiß, heißer, die Bachelorette Kandidaten 2017. Welcher Mann wird das Herz von Jessica Paszka erobern? RTL

Die Bachelorette Kandidaten kämpfen ab dem 14. Juni auf RTL um das Herz (und die Rosen) von Jessica Paszka.