Die Bachelorette 2017 hat sich für die Kandidaten einen ziemlich krassen Test einfallen lassen. In der kommenden Folge engagiert Jessica Paszka eine Freundin von sich, die, getarnt als sexy Gärtnerin, für jede Menge Aufsehen in der Männer-Villa sorgt. Speziell ein Kandidat tappt total in die gewiefte Falle der Bachelorette.

Bachelorette 2017: Kandidat Alex flirtet fremd!

Gleich mehrere Kandidaten von der Bachelorette 2017 scheinen von der Gärtnerin ziemlich angetan zu sein. Einer wirft jedoch direkt den Flirt-Turbo an: Schornsteinfeger Alex! Dieser geht direkt auf die Beauty zu und will sie in ein Gespräch verwickeln, ohne zu wissen, dass alles natürlich nur ein Test von Jessica Paszka ist, um zu sehen, wer auf die die sexy Freundin anspringt. Während die anderen Männer sich (weitestgehend) zurückhalten, sorgt er mit dieser Aktion bereits für den zweiten Mega-Fail der Staffel!

Alles News zur Bachelorette 2017 - hier klicken!

Ob die Bachelorette 2017 Alex deswegen keine Rose mehr gibt? Selber Schuld wäre er auf jeden Fall... Immerhin ist der Sinn der Show, mit Jessica Paszka zu flirten und ihr Herz zu erorbern.

Bachelorette 2017: Drei Kandidaten offenbaren Geheimnisse

Doch nicht nur Alex' Fehltritt wird bei der neuen Folge der Bachelorette 2017 für Aufsehen sorgen. Gleich drei Kandidaten werden Jessica Paszka mit jeweils einer unangenehmen Wahrheit konfrontieren. Was die Männer wohl gestehen werden? Immerhin ist der Skandal um Ex-Kandidat Julez noch nicht komplett aufgeklärt, der angeblich mit einem weiteren Teilnehmer der Show Sex hatte. Vielleicht kommt hier also ein wenig Licht ins Dunkle!