Wann gibt es den ersten Kuss bei der Bachelorette 2017? Jessica Paszka hat bereits ein paar Favoriten unter den Kandidaten bzw. einige Männer, bei denen ihre Augen definitiv ein wenig mehr funkeln, wenn sie zusammen Zeit verbringen. Einer davon ist Johannes Haller. Und wie es aussieht, wird der ehrenamtliche Pfadfinder der erste Teilnehmer sein, der mit der Bachelorette auf Tuchfühlung geht!

Bachelorette 2017: Wen küsst Jessica Paszka zuerst?

Fakt ist: In der dritten Folge von der Bachelorette 2017 wird es zu einem Kuss kommen. Soviel verrät RTL bereits im Vorfeld. Nur wer es ist, hält der Sender natürlich noch geheim. Allerdings gibt es klare Anzeichen dafür, dass Kandidat Johannes Haller der Glückliche sein wird. In den Bildern für die dritte Folge erkennt man, wie die Bachelorette in seinem Arm liegt. Und auch in der Staffelvorschau nach der ersten Folge war erkennbar, dass Jessica mit einem Mann mit blonden Strähnchen rumknutscht!

Der neue Trailer für die nächste Sendung am MI ist online und soviel darf ich euch verraten: es wird richtig aufregend werden🔥❤ ➡ Wie gefällt euch der Trailer? Wünsche euch noch einen schönen Abend😘 #teamjohannes #diebachelorette2017 #hobbyflorist #ohnedichschlafichheutnachtnichtein Ein Beitrag geteilt von 🌹Johannes KS Haller 🌹 (@johanneshaller_official) am 25. Jun 2017 um 12:23 Uhr

Dieser Umstand schreit natürlich nach Eifersucht unter den Kandidaten. Speziell David Friedrich scheint von dem Kuss der Bachelorette überhaupt nicht begeistert zu sein. Das deutet zumindest der Teaser für die kommende Folge an.

Den ersten Kuss sowie alle weiteren Geschehnisse in der Villa erfahren wir Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL.