"Bachelor in Paradise" – Liebespaar: Yeliz und Johannes knutschen!

Sind Yeliz Koc und Johannes Haller in einer Beziehung? Diese Bilder sind ziemlich eindeutig!

"Bachelor in Paradise": Erstes Liebespaar

Kann man in einer Kuppelshow die große Liebe finden? Dieser Frage gingen sowohl Johannes Haller als auch Yeliz Koc auf den Grund. Beide wurden von TV-Rosenkavalier und Rosendame verschmäht, fanden auch bei "Bachelor in Paradise" nicht zueinander. Nun hat es scheinbar doch gefunkt. Yeliz und Johannes sind ein Paar. Ist es wirklich Liebe oder nur eine geschickte PR-Maßnahme?

"Bachelor in Paradise": Eindeutige Bilder!

Offizielle Knutschfotos, vom Traumstrand in St. Tropez, die dem OK Magazin exklusiv vorliegen, zeigen die Halbtürkin und den Blondschopf beim liebevollen Geknutsche in einem Café an der Hafenpromenade. Was läuft das zwischen Yeliz und Johannes genau? Ganz aus der Luft gegriffen ist eine mögliche Romanze oder gar Beziehung zwischen den beiden Reality-Stars nicht. Schließlich wurden Gerüchte über eine etwaige Liaison von beiden in den kommenden Wochen durch eindeutig zweideutige Instagram-Posts gestreut. "Ob zwischen Johannes und mir doch mehr ist als Freundschaft? Findet ihr Männer und Frauen können generell Freunde sein? Wie steht ihr zu diesem Thema? #lovestory #friendship #beyourself #bachelorinparadise", wollte die dunkelhaarige Schönheit beispielsweise von ihren Fans wissen.

"Bachelor in Paradise": Alles nur Fake?

Haben sich zwischen den beiden nun ernsthaftes Gefühle entwickelt? In der Dating-Show "Bachelor in Paradise" bahnte sich zwischen Johannes und Yeliz auf den ersten Blick nichts an. Stattdessen war der Zweitplatzierte Bachelorette-2017-Teilnehmer vielmehr damit beschäftigt, Svenja von Wrese abzuknutschen, die genau wie Yeliz Koc nicht das Herz von Bachelor Daniel Völz erobern konnte. Vielleicht handelt es sich ja auch nur um eine geschickte PR-Maßnahme, um den Verkauf der im Partnerlook herausgebrachten Mode besser promoten zu können. In jedem Fall sollte sich Johannes Haller vor der Schlagfertigkeit von Yeliz Koc hüten. Im Rahmen der Bachelor-Staffel 2018 verpasste die Kandidatin dem TV-Junggesellen eine schallende Ohrfeige und verabschiedete sich damals von selbst.

