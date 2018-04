„Bachelor in Paradise“: Das sind die Kandidaten

Am 9. Mai startet die neue Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ auf RTL! Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos über die Show und wir verraten euch, wer die Kandidaten in dem Spin-Off von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ sind …

Darum geht’s bei „Bachelor in Paradise“

14 Ehemalige Teilnehmer von „Der Bachelor“ und „Der Bachelorette“ geben der Liebe noch eine Chance und lernen sich bei „Bachelor in Paradise“ (ab 9. Mai mittwochs um 20.15 auf RTL) besser kennen und vielleicht auch lieben. Denn in einem Ressort in Thailand wohnen die Kandidaten zusammen und haben die Chance, sich bei Dates näher zu kommen. „Treue Bachelor- und Bachelorette-Fans erwartet das Beste aus diesen zwei Formaten. Leidenschaft und Emotionen, traumhafte Dates an den schönsten Orten der Welt und natürlich die obligatorische Rosenvergabe“, verkündet der Sender RTL. Das bedeutet wohl, wir können uns auf heiße Knutschszenen und viel Drama freuen!

„Bachelor in Paradise“: Deshalb gibt’s Zoff

Dass es in dem „Kuppelshow“-Spin-Off viel Streit unter den Kandidaten geben wird, ist jetzt schon klar! Denn diesmal kämpfen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht nur um das Herz von einem Bachelor oder einer Bachelorette, sondern können unter allen Kandidaten frei wählen und sich auch immer wieder umentscheiden. Das Chaos ist vorprogrammiert! In einer Woche vergeben die Mädels Rosen an ihre „auserwählten“ Traumboys und in der nächsten Woche ist es andersherum. Wer keine Rose bekommt, muss gehen. Außerdem können jede Woche neue Kandidaten dazu kommen und so nochmal ganz neue Pärchen entstehen.

Diese Singles sind dabei

Nicht nur das Setting und der Starttermin für die neue Kuppelshow stehen fest, auch die Teilnehmer sind nun endlich bekannt:

Carina Spack

Yeliz Koc

Saskia Atzerodt

Oliver Sanne

Johannes Haller

Domenico De Cicco

Philipp Stehler

Erika Dorodnova

Lina Kolodochka

Evelyn Burdecki

Carolin Ehrensberger

Christian Rauch

Marvin Osei