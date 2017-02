Beim Bachelor ist Kattia momentan das Gesprächsthema Nummer eins. Die rassige Kolumbianerin fetzt sich jede Woche mit den anderen Kandidatinnen. Gründe dafür sind etwa ihr äußerst freizügiges Auftreten dem Bachelor Sebastian Pannek gegenüber. Dieser zeigt sich bislang jedoch sehr interessiert an Kattia Vides. Allerdings wird sie den Bachelor 2017 mit einem pikanten Geständnis jetzt völlig aus der Bahn werfen.

Kattia Vides: Bachelor-Kandidatin mit Ehe-Drama

Kattia Vides war schon verheiratet. Das ist auch kein Geheimnis, immerhin war die Scheidung schon vor den Dreharbeiten zum Bachelor 2017 abgeschlossen. Trotzdem hat die sexy Latina eine schockierende Nachricht für Sebastian Pannek: "Seit einem Jahr bin ich schon geschieden. Wir sind auseinandergegangen wie Freunde. Sieben Monate später ist er gestorben", erzählt eine vertränte Kattia während des Einzeldates.

Wie wird der Bachelor auf das Geständnis von Kattia reagieren? Immerhin muss so ein Schicksalsschlag erstmal verkraftet werden, auch wenn sie und ihr Ex-Mann bereits geschieden waren. Mit so einer Nachricht hatte der Bachelor jedenfalls nicht gerechnet. Er hatte sich auf einen romantischen Abend mit Eng-Tanz eingestellt: "Ich habe Kattia für das Einzeldate ausgewählt, weil sie durch und durch Latina ist und Salsa zu ihr passt. Ich habe einfach Bock darauf, mit ihr zu tanzen", so der Bachelor.

Ob das Date wegen dem Geständnis von Kattia zum Drama wird, erfahren wir am 23. Februar bei "Der Bachelor" auf RTL.

