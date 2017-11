Bachelor 2018: Daniel Völz ist der neue Rosenkavalier!

Der Bachelor 2018 startet zwar erst in mehreren Monaten auf RTL, die Dreharbeiten für die Kuppelshow haben jedoch schon begonnen. Auf Schnappschüssen vom Set, die der Bild-Zeitung vorliegen, war nun sogar schon der neue Rosenkavalier zu sehen. Es handelt sich beim Bachelor 2018 um Daniel Völz.

Bachelor 2018: Daniel Völz verteilt die Rosen

Der neue Bachelor Daniel Völz war bislang noch nicht in einem Reality-TV-Format zu sehen. Der 32-Jährige hat jedoch ziemlich bekannte Verwandte! Sein Großvater ist nämlich niemand Geringeres als Wolfgang Völz - seines Zeichens die Stimme von Käpt'n Blaubär aus "Die Sendung mit der Maus". Seine Mutter ist ebenfalls Schauspielerin und Synchronsprecherin und war z.B. schon im "Tatort" zu sehen.

Der Bachelor 2018 verdient sein Geld hingegen u.a. als Immobilienmakler und wohnt in Miami und Berlin. Die neuen Kandidatinnen können sich - neben dem guten Aussehen - auch auf einen sehr gebildeteten Rosenkavalier freuen: Daviel Völz hat an der Loyola Universität in New Orleans studiert und einen Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht.

Übrigens scheint der Bachelor 2018 für die gemeinsamen Stunden mit den Ladies gut gewappnet zu sein: Daniel Völz bietet in den USA Abenteuer-Events für besondere Anlässe an. Hubschrauber- und Sportwagentouren oder sonstige beliebte "Bachelor-Dates" sind für den Hottie also absolut kein Neuland ;)

Bachelor 2018: Start und Termine

Der Bachelor 2018 wird auch im kommenden Jahr wieder auf RTL ausgetrahlt werden. Ein genauer Termin für den Start steht jedoch noch nicht fest. Erfahrungsgemäß wird die Kuppelshow jedoch wohl wieder Anfang Februar losgehen. Sobald es neue Infos gibt, erfahrt Ihr sie hier!

Bachelor 2018: Daniel Völz beerbt Sebastian Pannek

Daniel Völz wird als Bachelor 2018 Sebastian Pannek beerben. Dieser ist immer noch glücklich mit der Gewinnerin vom letzten Jahr, Clea-Lacy Juhn, zusammen. Der 32-Jährige kann sich also Hoffnungen machen, dass er bei der Show tatsächlich die große Liebe findet. Immerhin sind alle anderen Ex-Bachelors nicht mehr mit ihren damaligen Herzdamen zusammen. Hier eine Übersicht: