Bachelor 2017: Viola Kraus setzt ihre weiße Rose ein!

Viola Kraus: Ist Clea-Lacy ihre größte Konkurrentin?

In Folge drei organisiert Sebastian einen Eis-Wagen, um seine Auserwählte abzuholen. Ziemlich cool oder? Klar, dass Clea-Lacy unfassbar aufgeregt und happy ist. Doch diese Freude verfliegt schnell, denn (und das schneller als gedacht) zückt Viola plötzlich ihre weiße Rose, um sich in das Date einzumischen. Sieht ganz so aus, als würde Viola sich Sorgen machen, Sebastian könnte sich tatsächlich in Clea-Lacy verlieben. Sie ist definitiv eine große Konkurrentin.

Oh, oh! Das klingt nach Zickenkrieg! Oder wird es überraschenderweise vielleicht doch ganz harmonisch zwischen den dreien? Wir sind schon ziemlich gespannt - wie diese Geschichte ausgeht, siehst Du am Mittwoch bei "Der Bachelor" um 20:15 Uhr bei RTL.

Hier findest Du alle News zum Bachelor 2017, Sebastian Pannek und den anderen Kandidatinnen!

