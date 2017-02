Uh la la! Bei der dritten Folge von "Der Bachelor" wird es ziemlich heiß! Gut, zum einen liegt das natürlich an den heißen Temperaturen in Miami, zum anderen hat das aber vor allem mit Kandidatin Kattia Vides zu tun, die sich mächtig an Sebastian Pannek ranschmeißt. Ihre Taktik lautet: Auffallen um jeden Preis. Und dafür nutzt die Kolumbianerin vor allem ihre tolles Äußeres, auf das die meisten Mädels ein wenig eifersüchtig wirken.

Nach einer Boots-Tour, die alle natürlich nur im Bikini und Schwimmweste antreten, lästert Erika Dorodnova: "Kattia hatte eben den knappsten Bikini an." Joa, warum eigentlich nicht. . . Immerhin sieht Kattia in ihrem Bikini wirklich gut aus! Und auch Anna Henkel gefällt nicht, was sie da täglich in der Villa sieht: "Kattia stellt sich schon ins Licht mit ihrem Körper und ihren Bikinis. Die macht das halt wirklich provokant."

Kattia Vides: Geht ihre sie mit ihrer sexy Offensive zu weit?

Doch diese "provokante Art" zahlt sich aus. Am Ende der Tour lädt Sebastian Kattia noch zu einem Einzeldate ein, bei dem es mächtig knistert. Die zurückgelassenen Mädels sind ziemlich entsetzt und verstehen noch nicht so ganz, was er an ihr findet. Doch die sexy Offensive ist noch längst nicht vorbei.

In der Nacht der Rosen geht sie noch einmal so richtig ran und kommt Sebastian beim Tanzen so richtig (richtig!) nah. Die anderen finden diese Aktion natürlich total übertrieben. Das lassen sie Kattia wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen weiter spüren. Wenn Du dachtest, dass es in der ersten und zweiten Folge schon einen Zickenkrieg gab, dürften wir in den kommenden Wochen noch eines besseren belehrt werden.

Kattia Vides: Ist sie die heimliche Gewinnerin?

Und nicht nur beim Bachelor geht Kattia so richtig ran. Auch bei Instagram räumt sie gerade so richtig ab. Mit über 21.000 Abonnenten führt sich ganz klar vor den anderen Kandidatinnen. Vor allem nach der nächsten Folge, dürfte diese Zahl noch einmal deutlich ansteigen.

Ob sie am Ende auch Sebastian erobern kann? Um diese Frage zu klären, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Doch das sie heute Abend eine Rose bekommt, bezweifeln wir nicht. "Der Bachelor" läuft heute bei RTL um 20:15 Uhr!

Alle News zum Bachelor 2017, Sebastian Pannek und den Kandidatinnen findest Du hier!

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!