Der Bachelor 2017 verteilt im TV gerade fleißig Rosen. Möchte er in Wahrheit die letzte Rose aber eigentlich gar nicht einer der Kandidatinnen geben? Wie der "express.de" erfahren haben will, trauert Sebastian Pannek nämlich noch immer seiner Ex-Freundin Nathalie S. hinterher!

Sebastian Pannek: Wer ist seine Ex-Freundin Nathalie?

Dort bestätigt Christian R., ein Freund von Sebastian Pannek: "Ich glaube, Sebastian ist noch nicht bereit für eine neue Liebe. Er hängt noch viel zu sehr an seiner Ex-Freundin." Bis Ende 2015 war der Bachelor mit dem Model zusammen. Auf die Frage, wie viel ihm seine Ex noch bedeutet, gibt er der Zeitung keine Antwort.

Zumindest auf dem Papier geben Nathalie und Sebastian ein tolles Paar ab: Beide arbeiten als Model und sind Fan vom Bundesliga-Team Borussia Dortmund. Warum es 2015 zur Trennung kam, ist nicht bekannt.

Ist Sebastians Auftritt als Bachelor 2017 also einfach nur eine Art Rache an Nathalie, um sie eifersüchtig zu machen? Angeblich spielt das Verhältnis zu seiner damaligen Freundin auch noch eine größere Rolle in den nächsten Folgen. Wir sind sehr gespannt, was da noch ans Licht kommen wird!

