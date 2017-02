Bachelor 2017: Fabienne Gierke war schon im Playboy!

Fabienne Gierke sticht unter allen 22 Kandidatinnen beim Bachelor 2017 wohl am meisten heraus. Tattoos und Piercings an zahlreichen Stellen sowie ein Auftritt im Nacktmagazin Playboy tragen ihren Teil dazu bei. Was der Bachelor Sebastian Pannek wohl von der 24-jährigen Powerfrau hält?

Bachelor Kandidatinnen 2017: Diese 22 Ladies wollen Sebastian Pannek erobern! Fabienne Gierke: Im Playboy zeigte sie alles! Fabienne Gierke zog sich bereits vor vier Jahren für den Playboy aus. Und auch auf Facebook zeigt sie gern ihre Kurven und jede Menge nackte Haut. Apropos Playboy: Fabienne ist nicht die erste Kandidatin beim Bachelor, die sich für das Männermagazin ablichten ließ. Auch die Teilnehmerinnen Sarah Nowak, Saskia Azterodt oder Melanie Müller hatten dort schon ihren Auftritt. Fabienne Gierke: So ist die Bachelor-Kandidatin privat Mit ihrem Aussehen wird die gelernte Kosmetikerin aus Hannover den Bachelor also bestimmt beeindrucken können. Doch sie könnte auch noch mit einem unerwartetem Hobby bei Sebastian Pannek punkten: Fußball! Fabienne ist ein großer Fußball-Fan und feuert stets ihren Verien, Hannover 96, an. Bei dieser Kombination werden zumindest die Herzen einiger männlicher Zuschauer höherschlagen! Der Bachelor scheint die schöne Brünette auf jeden Fall auf dem Zettel zu haben! Auf aktuellen Bildern vom Dreh sieht man Fabienne und Sebastian mächtig rumturteln. Das sexy Playboy-Model scheint also alles auf Sieg zu setzen ;) Alle News zum Bachelor 2017 und den Kandidatinnen findest Du hier Alle Infos zu 'Der Bachelor' im Special bei RTL.de Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger! © by WhatsBroadcast Bachelor 2017

Der Bachelor

RTL

