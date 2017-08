@aurorasheart: Terminplaner selbst gestalten - so geht's!

Über Geschmack lässt sich bekanntermaßen gern streiten. Wenn es um die selbstgestalteten Terminplaner von @aurorasheart geht, kommt einem jedoch einfach nur ein fettes "WOW" über die Lippen. Hinter dem Insta-Kanal steckt die künstlerisch begabte Cassie, die ihre Follower mit jeder Menge einzigartiger Ideen verzückt, um den kleinen Heften einen persönlichen Touch zu verleihen.

Instagrammer mit kreativen Ideen und wunderschönen Bildern, haben bei uns direkt ein Stein im Brett. Ob geschnörkelte Schriftarten, fancy Sticker oder Verschönerungen mit Aquarell-Farben: @aurorasheart findet immer wieder neue Wege, ihre mehr als 27.000 Follower zu verzaubern. Und auch wir bekommen bein anschauen direkt Lust, unsere Heftchen aufzupimpen. Wer hätte Gedacht, dass man aus einem vermeintlich öden Thema wie "Terminplaner" optisch so viel rausholen kann?

@aurorasheart: Terminplaner wird zum Hingucker

Der Insta-Kanal von @aurorasheart ist also defintiv etwas für kreative Bastler, die sich von Cassie inspirieren lassen wollen. Für alle die Problem haben, ihre eigenen Ideen wie gewünscht umzusetzen, bietet Cassie in ihrem Shop auch einige coole Vorlagen und Sticker an. Dadurch werden die Terminplaner im Handumdrehen mega stylisch und man spart sich stundenlanges Brainstorming am Schreibtisch ;) Wie dem auch sei: Wenn es um Verschönerungen der eigenen Unterlagen geht, solltet ihr bei @aurorasheart unbedingt vorbeischauen.

Du möchtest @aurorasheart folgen? Hier geht es direkt zu ihrem Account!

