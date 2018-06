Auf diese 5 DINGE stehen Jungs total!

Mal ehrlich: Was denken Jungs eigentlich wirklich über Make-Up, Klamotten und Mädchen? Wir verraten dir, welche Charakterzüge jedes Girl schon in sich trägt und wie Jungs dazustehen. Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst, denn du bist toll, so wie du bist. Und warum, das erfährst du hier!

Jungs stehen auf individuelle Girls!

Richtig gelesen! Umso besonderer wir sind, desto cooler finden das die Jungs. Das kann zum Beispiel ein ungewöhnliches Outfit oder eine crazy Musikrichtung sein. Kein Boy mag es, wenn jedes Mädchen mit dem Strom schwimmen will. Versteck dich nicht und sei stolz auf deine Besonderheiten. Kein anderer Mensch auf der Welt ist wie du und das ist deine ganz besondere Superkraft.

Mit Humor punkten

Sich nicht zu ernst nehmen und auch mal über sich selbst lachen können. Das beeindruckt jeden Jungen sofort. Denn nichts verbindet zwei Menschen mehr, als gemeinsam zu lachen.

Mädels - habt Spaß und überzeugt mit Humor! © iStock

Traut euch!

Traut euch, mutig zu sein und zu sagen, was ihr denkt! Go, Girls - versteckt euch nicht! Tretet einen Schritt vor, seid mutig und zeigt, was ihr drauf habt! #grlpwr voraus!

Seid offen!

Das bedeutet aber nicht gleich, dass ihr beim ersten Date mit eurem Traumboy alles über euch erzählen müsst. Aber mal über den Tellerrand gucken, neugierie Fragen stellen und für Dinge offen sein macht Spaß. Das eröffnet euch neue Möglichkeiten. Ein wenig mysteriös sein, aber doch interessiert und neugierig – das ist also die perfekte Kombination.

Bleibt euch treu!

Keinem bringt es was, wenn ihr euch verbiegt, nur um einem Jungen zu gefallen. Wenn du deinen Schwarm wirklich beeindrucken willst, tu dir selber den Gefallen und sei ganz du selbst. Nichts ist anstrengender als sich die ganze Zeit zu verstellen. Am Ende des Tages ist es viel schöner, für das geliebt zu werden, was man wirklich ist und nicht das, was man vorgibt zu sein.

Und worauf es beim ersten Date so ankommt kannst du ab sofort in der neuen BRAVO GiRL! lesen.