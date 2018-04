Ariana Grande verrät geheime Infos über ihre erste Single aus dem neuen Album

Endlich ist es so weit! Sängerin Ariana Grande verrät einen Monat nachdem sie ihr viertes Studioalbum fertiggestellt hat nun auch, wann ihre erste Single aus dem neuen Album erscheinen wird …

Termin für Ari’s neue Single steht fest

Für alle Ari Fans gibt’s jede Menge Grund zur Freude! Denn noch diesen Monat wird die 24-Jährige den ersten Song aus ihrem neuen Album veröffentlichen. Schon am 27. April ist es so weit und wir können endlich den ersten Track aus dem vierten Studioalbum der Queen of Pop hören! Ari’s Mama kennt den neuen Hit ihrer talentierten Tochter jetzt schon und ist total begeistert davon. Und auch wir können es kaum noch erwarten in den ersten Track aus dem neuen Album reinzuhören.

So emotional wird ihr viertes Album

Ari’s viertes Album soll nicht nur musikalisch wieder mega werden, sondern auch super persönlich sein. Denn viele ihrer neuen Songs sollen inspiriert sein von Erfahrungen und Erlebnissen aus dem Leben der Sängerin – unter anderem auch von dem tragischen Attentat bei ihrem Konzert in Manchester letztes Jahr. Eben weil Ari’s neues Album eine so persönliche Note haben soll, gehen viele Fans davon aus, dass der erste Hit, den die Sängerin am 27. April veröffentlicht, sehr emotional werden wird. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon super gespannt auf Ari’s neues musikalisches Meisterwerk!