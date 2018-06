Ariana Grande verlobt: Song mit Pete Davidson

Am 26. Juni feierte Ariana Grande ihren 25. Geburtstag. Neben Friends und Family war natürlich auch ihre große Liebe Pete Davidson an diesem besonderen Tag an Aris Seite…

Ariana Grande und ihr Verlobter zusammen auf der Bühne

Selbst an ihrem Geburtstag hatte Ariana Grande Bock, das zu tun, was sie am besten kann: Singen! Deshalb veranstaltete die 1,53 m kleine Powerfrau eine Karaoke-Party in Los Angeles! Aber ihr kennt das sicher auch: Am Geburtstag will man unbedingt auch mal irgendwas Verrücktes machen, was man nicht jeden Tag macht. Das dachten sich auch Ari und ihr Verlobter, der amerikanische Komiker Pete Davidson (24). Also stürmte das Couple kurzentschlossen gemeinsam die Bühne und performte den Hit „Wake Me Up“ der US-Rock-Band Evanescence! Und die beiden gaben auch als Duett-Partner ein super Team ab - obwohl Pete eigentlich gar kein Sänger ist!

Damit zeigten die süße Sängerin und ihr Boyfriend: Sie ergänzen sich einfach in jeder Lebenslage und haben immer mega viel Spaß zusammen. Genau so sollte das bei einem glücklichen Paar doch aussehen :) Und wer weiß, vielleicht bringen Ariana Grande und Pete Davidson ja wirklich irgendwann einen gemeinsamen Hit raus... Lassen wir uns überraschen!

