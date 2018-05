Ariana Grande und Mac Miller haben sich getrennt!

Nach zwei Jahren Beziehung haben sich Sängerin Ariana Grande und Rapper Mac Miller getrennt.

Ariana Grande und Mac Miller: Liebes-Aus nach zwei Jahren

Ariana Grande und Mac Miller gehen von nun an getrennte Wege. Die Sängerin und der Rapper waren seit knapp zwei Jahren ein Paar. Im September 2016 hatte die Sängerin mit einem Bild auf Instagram, auf dem sie ihre Beine um den Rapper schlingt, die Beziehung der beiden bestätigt. Jetzt ist alles vorbei! Die Trennung kommt für alle Fans völlig überraschend, denn nach der Tragödie in Manchester stand Mac seiner Ari in diesen schweren Zeit bei.

Ariana Grande und Mac Miller: Das ist der Grund

Insider sollen gegenüber dem US-Promi-Portal "TMZ" berichtet haben, dass die beiden sich im Guten getrennt hätten und sie weiterhin sehr enge Freunde bleiben wollen. Da die vollen Terminkalender der Künstler eine Beziehung schwierig gemacht hätten, sollen sich die Sängerin und der Rapper bereits vor einiger Zeit zu dem Schritt entschieden haben.