Ariana Grande: So viel hat sie 2017 verdient!

Stars wie Ariana Grande verdienen eine Menge Geld. In diesem Jahr war die Musikerin auf großer "Dangerous Women"-Tour. Was sie dabei verdient hat? Eine ganze Menge!

Ariana Grande (24) gehört zu den größten und erfolgreichsten weiblichen Künstlern. Kein Wunder also, dass sie mit dem, was sie anpackt, auch unglaublich gut verdient. Vor allem nach dem traurigen Tourauftakt ihrer Europa-Konzerte in Manchester, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen, hat Ari bewiesen, wie wichtig ihr die Musik und vor allem aber ihre Fans für sie sind (nicht jeder hätte die Tour fortgeführt...).