Ariana Grande: So teuer war ihr Verlobungsring!

Diamonds are a Girl’s Best Friend – das wusste schon Marilyn Monroe. Und auch Ariana Grandes neuer Freund Pete Davidson hat sich deses Motto zu Herzen genommen – und für den Verlobungsring für seinen Schatz ganz schön tief in die Tasche gegriffen.

Ariana Grande: Ihr Ring ist mehr wert als viele Autos

Andere Menschen kaufen sich für mehrere zehntausend Euro ein Luxus-Auto oder eine kleine Yacht – nicht so aber Pete Davidson (24). Der investiert sein Vermögen lieber in seine Freundin Ariana Grande (24)! Für die süße Sängerin ist ihm nämlich nur das Beste gut genug und er wollte bei seinem Heiratsantrag wohl auf Nummer sicher gehen.

🐝🐝🐝💚💚💚 Ein Beitrag geteilt von Pete Davidson (@petedavidson) am Apr 12, 2018 um 3:30 PDT

Deshalb kaufte der Schauspieler für die Frage aller Fragen nicht irgendeinen 0815-Ring, sondern einen ganz besonderen, den er in zwei Wochen andauernder Handarbeit extra für die Sängerin anfertigen ließ: Er besorgte seiner Ari einen 3,03-Karat-Diamanten, der in Platin eingefasst ist. Und dafür musste Pete ordentlich Kohle hinblättern! Umgerechnet ganze 80.000 Euro soll der 24-Jährige für den Klunker ausgegeben haben!

Aris schwebt im siebten Himmel

Wow, Pete scheint es wirklich sehr ernst mit Ariana zu meinen. Doch so verliebt wie die „Dangerous Woman“-Sängerin in ihren neuen Freund zu sein scheint, hätte sie sicher auch „Ja“ gesagt, wenn er ihr einen weniger teuren Ring an den Finger gesteckt hätte. Wir sind jedenfalls gespannt, wie pompös erst die Hochzeit der beiden ausfallen wird, wenn schon der Verlobungsring so exklusiv ist...

