Ariana Grande: Schon mit ihrem neuen Boyfriend verlobt?

Ariana Grande scheint in Sachen Liebe keine Zeit verlieren zu wollen. Kaum war sie von ihrem Ex Mac Miller (26) getrennt, kam heraus, dass die Sängerin bereits wieder vergeben ist. Und jetzt haltet euch fest: Ari und ihr neuer Freund Pete Davidson sollen bereits miteinander verlobt sein!

Ariana Grande nahm Petes Heiratsantrag an

Obwohl Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) gerade mal seit ein paar Wochen ein Paar sind, scheinen sich die beiden jetzt schon sicher zu sein, dass sie nicht mehr ohneeinander leben wollen. Denn jetzt wurde bekannt, dass Pete der „No Tears Left To Cry“-Sängerin bereits einen Heiratsantrag gemacht haben soll – den sie scheinbar ohne zu zögern angenommen hat! Ganz schön krass, wenn man bedenkt, dass beide bis vor kurzem noch mit anderen Partnern liiert waren. Ari war bis Anfang Mai zwei Jahre lang mit dem Rapper Mac Miller zusammen, während Pete sich erst kurz darauf von seiner letzten Freundin getrennt hat.

Überstürzen Ari und Pete es mit ihrer Blitz-Verlobung?

Wie lange Ari und Pete sich schon kannten, bevor sie ein Paar wurden, ist nicht bekannt. Wir sind jedenfalls gespannt, ob wirklich bald die Hochzeitsglocken läuten, oder ob die beiden frisch Verliebten sich vielleicht doch noch ein bisschen Zeit lassen. Denn so sehr man am Anfang einer Beziehung auch ineinander verliebt ist und so perfekt auch alles passen mag – man sollte nichts überstürzen :)