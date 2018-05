Ariana Grande: Nach der Trennung schon ein Neuer

Noch nicht mal ganze zwei Wochen ist es her, dass die Sängerin Ariana Grande und der Rapper Mac Miller ihr Beziehungs-Aus bekannt gemacht haben. Doch Ari scheint ihrem Ex nicht mehr nachzutrauen! Denn jetzt sieht es ganz so aus, als hätte die 24-Jährigen schon einen neuen Boyfriend …

Ariana Grande: Der neue Mann an ihrer Seite

Als Ari vor wenigen Tagen ihrem Ex Mac Miller auf Instagram entfolgt ist, war allen Fans klar: Die „No Tears Left To Cry“-Sängerin hat mit der Beziehung zu dem Rapper abgeschlossen und ist bereit für einen Neustart. Und tatsächlich! Ariana Grande scheint nach Mac Miller schon einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Die Sängerin datet jetzt nämlich den US-Comedian Pete Davidson! Die beiden haben sich vor rund zwei Jahren kennengelernt, als Ari in der amerikanischen TV-Show Saturday Night Live zu Gast war. Dort tritt der 24-Jährige regelmäßig als Comedian auf. Doch geknistert hat es bei Ari und ihrem neuen Crush wohl erst vor kurzem.

Ariana Grande & Pete Davidson: Beide frisch getrennt

Denn nicht nur Ariana Grande war bis vor knapp zwei Wochen noch vergeben, sondern auch der Comedian hat sich erst vor wenigen Tagen von seiner Freundin Cazzie David getrennt.

☯️ Ein Beitrag geteilt von Mac (@larryfisherman) am Aug 9, 2017 um 4:56 PDT

💖💫⚡️HAPPY BIRTHDAY LUV✨⚡️💕💖 Ein Beitrag geteilt von CAZZIE (@cazziedavid) am Nov 16, 2017 um 1:22 PST

Ob Ari der Grund für das Beziehungs-Aus von Pete Davidson war? Gut möglich ist es! Schließlich wurden der Comedian und die „Dangerous Woman“-Sängerin in letzter Zeit immer wieder bei Dates erwischt.

Ariana Grande: Ist er ihr Mr. Right?

Ob das zwischen Ariana Grande und Pete Davidson tatsächlich die große Liebe ist, wissen wir allerdings noch nicht. Denn bisher gibt es kein öffentliches Statement von den beiden Turteltauben. Doch mit seinem ‚Bad Boy‘-Look ist der Comedian den Ex-Boyfriends von Ari auf jeden Fall schon mal sehr ähnlich. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert!

still trash Ein Beitrag geteilt von Pete Davidson (@petedavidson) am Mai 17, 2018 um 11:18 PDT

Ariana Grande: Die Fans stehen hinter ihr

Zwar hätten sich viele Fans ein Liebes-Comeback von Ari und ihrem Ex Mac Miller gewünscht, doch nach einer Couple-Reunion sieht es bei dem ehemaligen Traumpaar gerade nicht aus. Nachdem der Rapper nämlich wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde, setzte Ari ein klares Zeichen und entfolgte ihm auf Instagram. Dass die Sängerin nun nach vorne schauen will und offenbar den Comedian Pete Davidson datet, freut die Fans der 24-Jährigen natürlich auch. Schließlich ist es für die Ari-Community am wichtigsten, dass die Sängerin happy ist und sich mit Menschen umgibt, die ihr guttun.