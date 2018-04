Ariana Grande: Mysteriöse Ankündigung für neuen Song

Ariana Grande hat eine gefühlte Ewigkeit nichts mehr von sich hören lassen: Kaum öffentliche Auftritte und Instagram-Einträge, keine neuen Songs… Doch damit ist jetzt Schluss! Denn die 24-Jährige hat sich auf Social Media zurückgemeldet – und in mysteriösen Posts den Titel ihres neuen Songs verraten!

Ariana Grandes kryptischer Twitter-Eintrag

ʎɹɔ oʇ ʇɟǝl sɹɐǝʇ ou 4.20 — Ariana Grande (@ArianaGrande) 17. April 2018

Wer Ariana Grandes neusten Tweet lesen wollte, dürfte sich erst mal den Kopf verrenkt haben! Zuerst könnte man denken, die Sängerin hat den Twitter-Eintrag in irgendeiner kryptischen Sprache verfasst, die kein Mensch beherrscht. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar: Die Buchstaben stehen einfach nur auf dem Kopf! „No Tears Left To Cry“ steht da geschrieben. Dazu das Datum 20.4.! Aller Wahrscheinlichkeit nach sind das Titel und Erscheinungsdatum von Aris neuem Song!

Unterstützung von Arianas Family

Auch Aris Mum Joan Grande und ihr Halbbruder Frankie (35) helfen mit und promoten den neuen Song fleißig auf Social Media: Beide haben ein Pic bzw. ein Video gepostet, auf denen sie jeweils ein Sweatshirt mit dem kopfüber-Titel „No Tears Left To Cry“ tragen. Beide kommentierten ihre Posts auf Instagram und Twitter mit nichts als einem Tränen-Emoji!

💧 Ein Beitrag geteilt von Frankie James Grande (@frankiejgrande) am Apr 16, 2018 um 9:17 PDT

Was erwartet euch mit "No Tears Left To Cry"?

2016 hat Ari ihr letztes Album "Dangerous Woman" veröffentlicht. Umso gespannter sind die Fans, wie die neue Musik der 24-Jährigen sein wird. Denn jetzt fragen sich natürlich alle: Worum wird es in „No Tears Left To Cry“ Song gehen? Der Titel könnte auf ein trauriges Lied hindeuten...

Zum Glück dauert es ja nicht mehr lange, bis ihr es erfahrt. Denn am Freitag ist es schließlich schon so weit. Und vielleicht verrät Ariana Grande dann ja auch endlich, wann ihr viertes Album erscheint, auf das die Fans schon so lange hinfiebern!