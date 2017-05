Am Montagabend startete Ariana Grande ihre langersehnte "Dangerous Woman"-Tour in Manchester (England). Das inzwischen siebte Album der Sängerin erschien im Mai 2016. Gestern war es dann endlich so weit: In den kommenden Wochen und Monaten wird Ariana durch Europa, Asien und Amerika touren.

Explosion beim Ariana Grande Konzert in Manchester - alle Details

Doch leider wurde aus diesem Konzert ein Höllenerlebnis: Nach dem Konzert in Manchester - etwa gegen 22:33 Uhr Ortszeit - kam es laut der britischen Polizei zu einer Explosion im Foyer der Konzert-Halle. Laut aktuellem Stand soll es etwa 60 Verletzte und mindestens 22 Tote geben. Angeblich soll die Tat von einem Einzel-Täter verübt worden sein, der sich nach dem Konzert mit einem selbstgebauten Sprengsatz in der Manchester Arena in die Luft sprengte. Die Polizei stuft den Vorfall als Terroranschlag ein, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Weitere Angaben gab es allerdings noch nicht - weder zur Bombe noch zu weiteren möglichen Tätern. Die Polizei arbeitet eng mit der Anti-Terror-Einheit zusammen, wie es heute von einem Pressesprecher hieß.

Aktuelle Informationen zu dem grausamen Anschlag in Manchester findest du hier: https://www.tagesschau.de/ausland/manchester-anschlag-105.html

So geht es Ariana Grande nach der Explosion bei ihrem Konzert in Manchester

Ariana Grande geht es körperlich gut, doch sie ist am Boden zerstört. Bei Twitter schrieb die Musikerin: "Ich bin am Boden zerstört. Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte." Wie mehrere amerikanische Medien berichten, wird Ariana ihre Tour erst einmal nicht fortsetzen. Ihr nächstes Konzert sollte am Donnerstag in London stattfinden. Verständlich - denn Ihre Fans wollten lediglich einen tollen Abend verbringen und stattdessen kämpften viele um ihr Leben und verloren.

Wir sprechen unser Beileid aus und schicken den Familien und Freunden der Opfer und Verletzten viel Kraft.