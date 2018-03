Ariana Grande: Ihr neues Album ist fertig!

Die Queen of Pop ist zurück! Sängerin Ariana Grande hat endlich ihr neues Album fertiggestellt und es sogar schon ein paar Leuten vorgespielt. Nach zwei Jahren "Pause", in denen Ari auf großer "Dangerous Woman"-Tour war, soll jetzt bald ihr viertes Studioalbum erscheinen. Und DAS wissen wir bereits …

Ariana Grande: So wird ihr neues Album!

Unter dem Hashtag #AG4IsComing rasten Arianator aus aller Welt gerade aus. Auf Twitter wurde dieser Hashtag so oft benutzt, dass er sich in kürzester Zeit in die Trends katapultierte. Wann genau Ariana Grandes neues und viertes Studioalbum erscheint, ist noch geheim. Fest steht jedoch, dass es bereits jetzt fertig ist und damit nicht mehr lange dauert! Denn Ari postete vor kurzem ein Foto in ihrer Insta-Story, auf dem zu erkennen ist, wie sich ihr Manager Scooter Braun und ihr Label Republic Records gerade ihr Album anhören.

🚨POP EMERGENCY🚨



Ariana Grande has posted this picture on her Instagram story, hinting that she's playing #AG4 to Scooter Braun and Republic Records. We can't wait! 🙌 pic.twitter.com/rK1w4OPu9q — Pop Crave (@PopCrave) 2. März 2018

Ariana Grande: Pharrell Williams und Max Martin produzieren ihr Album

Damit ihr viertes Album perfekt wird, holte sich Ariana Grande hochkarätige Hilfe von Sänger Pharrell Williams persönlich! Auch Max Martin, der bereits an Songs wie "Problem" und "Into You" mitgearbeitet hat, unterstützte die Sängerin beim Produzieren der Songs. Ariana selbst hat natürlich an jedem einzelnen Song mitgeschrieben! Pharrell Williams bezeichnet das Album schon jetzt als "amazing", also "einmalig".

Das beste Ariana Grande Album ever!

Scooter Braun via Instagram Story. pic.twitter.com/3MrUqAfIQq — Pop Crave (@PopCrave) 2. März 2018

Pharrells Meinung stimmen auch viele Andere zu: Kurz nach dem ersten Listening der Songs, verlinkte Aris Manager Scooter sie in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Wow. Wow. Wow." Er ist der Meinung, dass das Aris bestes Album überhaupt wird! Auch Arianas Mama durfte die Songs schon hören, sie twitterte ganz stolz: "Verdammt, unglaublich!!"

Damn, incredible !! — Joan Grande (@joangrande) 2. März 2018

Ariana Grande: Songs mit Mac Miller?

Ariana Grande shares photo of her and Mac Miller via her Instagram story! pic.twitter.com/4l9nGRcKKZ — Pop Crave (@PopCrave) 5. März 2018

In der letzten Zeit ließ sich Ariana Grande nur selten in der Öffentlichkeit blicken, vermutlich weil sie so vertieft in ihre Album-Arbeiten war. Bei den Oscars 2018 erschien sie jedoch super happy an der Seite von Rapper und Freund Mac Miller. Fans lieben das Couple zusammen und wünschen sich nichts mehr, als noch einen gemeinsamen Song. Welche anderen Künstler auf Aris viertem Album vertreten sein werden, ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass die hübsche Sängerin bereits auf Troye Sivans neuem Album zu hören sein wird!

Wir können es kaum erwarten, bald noch mehr über das neue Album zu erfahren! #AG4IsComing