Ariana Grande: Emotionale Message für ihre Fans

Lange galten Sängerin Ariana Grande und Rapper Mac Miller als das Traumpaar schlechthin! Seit gestern steht jedoch fest: Das Musiker-Pärchen hat sich getrennt. Jetzt, nur einen Tag nach dem offiziellen Beziehungs-Aus rührt Ari ihre Fans mit einer süßen Message an ihren Ex zu Tränen …

Nach Trennung: Liebe Worte von Ariana Grande für Mac Miller

Knapp zwei Jahre waren Sängerin Ariana Grande und Rapper Mac Miller ein Paar. Immer haben sie sich gegenseitig unterstützt und waren füreinander da, wenn es mal schwere Zeiten gab. Daher kommt die Trennung des Pärchens für viele Fans nun auch so plötzlich. Doch das ehemalige Traumpaar, das sich vor 3 Wochen am Coachella Festival noch total verliebt gezeigt hat, scheint im Guten auseinander gegangen zu sein. Denn jetzt hat Ari in ihrer Insta-Story ein Bild mit einer mega süßen Nachricht an ihren Ex gepostet! „Das ist einer meiner besten Freunde und einer der wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt für mich. Ich respektiere und verehre ihn unendlich und ich bin so dankbar ihn immer in meinem Leben zu haben, egal wie sich unsere Beziehung verändert“, schreibt Ari zu dem Foto, das sie und den Rapper bei einer Umarmung zeigt. Die Fans der „Dangerous Woman“-Sängerin sind mega gerührt von Aris emotionaler Nachricht für den Ex und freuen sich, dass es wegen der Trennung keinen Streit zwischen dem ehemaligen Traumpaar gibt.

Liebevolle Worte von Ariana Grande für ihren Ex Mac Miller Instagram/@arianagrande

Ariana Grande und Mac Miller: Ist ein Liebes-Comeback möglich?

„Sie waren so ein schönes Paar! Hoffentlich kommen sie irgendwann wieder zusammen“, schreibt ein Fan unter eines von Aris Insta-Fotos. Vollkommen ausgeschlossen scheint eine Couple-Reunion auf jeden Fall nicht zu sein, wenn man sich den Text in Aris Insta-Story weiter durchliest. „Bedingungslose Liebe ist nicht egoistisch. Das bedeutet nämlich nur, dass man das Beste für eine Person will, auch wenn man das im Moment selbst nicht ist“, schreibt die Sängerin da. Das klingt auf jeden Fall nicht so, als hätte Ari keine Gefühle mehr für den Rapper. Und tatsächlich: Der Trennungsgrund soll lediglich der volle Terminkalender der beiden Künstler sein. Könnte also gut sein, dass die beiden irgendwann auch wieder als Paar zueinander finden, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Für die schöne Sängerin steht auf jeden Fall fest, dass Mac Miller für immer einer ihrer Herzensmenschen bleibt: „Ich kann es nicht erwarten, dich für immer zu kennen und zu unterstützen. Ich bin so stolz auf dich!!“, schreibt sie.